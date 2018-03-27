Андрей Панюков: Этот сезон складывается для меня удачно

Андрей , вы забили 13-й гол в сезоне и вышли на второе место в списке бомбардиров ФНЛ. Ставите цель стать лучшим снайпером по итогам первенства? — Такой цели нет, но в любом случае приятно забивать в каждом матче. Главное сейчас — остаться в ФНЛ. Поэтому список бомбардиров для меня отошел на второй план. Сейчас важны командные результаты.

— В чем причины неудачного выступления «Зенита» -2 в этом сезоне? — Сложно найти одну причину. У нас слишком молодая команда. Бывает так, что перед игрой ноги трясутся. Думают, раз против выходят дяди 30-летние, то надо бояться. И это неправильно! Но все приходит с опытом. Тяжело многого требовать от 18-19-летних парней, которые проводят третью-четвертую игру в ФНЛ.

— Ожидали большего, подписывая контракт с «Зенитом»? — Сложно сказать. Но я бы сказал, что этот сезон для меня удачно складывается. Я пришел из литовской команды («Атлантас»), и всем было понятно, что мне нужно многое доказать играми за «Зенит»-2. Я чувствую, что двигаюсь вперед. Только вперед! 13 голов в 16 матчах — хороший показатель. Самое главное, что это все видят, — цитирует Панюкова «Спорт день за днем».