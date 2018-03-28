Моуринью отказался от продажи Погба

Моуринью хочет продать Погба, чтобы приобрести Варана, Крооса или Верратти

По данным источника, главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью не намерен расставаться с игроком, который, как писали СМИ, недоволен его отношением.

Отмечается, что португалец готов помочь французскому футболисту раскрыть свой потенциал в следующем сезоне.

Напомним, ранее Моуринью усадил Погба на скамейку запасных, отметив, что его подопечный не выполнят работу в обороне.

В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел 27 матчей, забил 3 гола и отдал 10 голевых передач.