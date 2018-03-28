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Моуринью отказался от продажи Погба
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Моуринью отказался от продажи Погба 

Советский спорт 2 часа назад
Моуринью хочет продать Погба, чтобы приобрести Варана, Крооса или Верратти
По данным источника, главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью не намерен расставаться с игроком, который, как писали СМИ, недоволен его отношением.
Отмечается, что португалец готов помочь французскому футболисту раскрыть свой потенциал в следующем сезоне.
Напомним, ранее Моуринью усадил Погба на скамейку запасных, отметив, что его подопечный не выполнят работу в обороне.
В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел 27 матчей, забил 3 гола и отдал 10 голевых передач.
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