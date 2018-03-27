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Слишком поздний союз: Чего Златан достиг в «Манчестер Юнайтед», и что ждёт его дальше
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Слишком поздний союз: Чего Златан достиг в «Манчестер Юнайтед», и что ждёт его дальше 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
22 марта было официально объявлено о том, что Златан Ибрагимович покидает "Манчестер Юнайтед" и переезжает в США. Портал "Евро-футбол.ру" доказывает, что это было отличное приключение шведского форварда и размышляет о его будущем, в том числе в составе сборной.
Переход Златана в «МЮ» сразу же вызвал много скепсиса, безусловно, Ибрагимович гениальный футболист, но ему было почти 35, а последние 4 года он провел в команде, у которой просто не было соперников во внутреннем чемпионате. Особо ожесточенные критики видели подписание шведа лишь ключом к возвращению еще одного клиента Мино Райолы на «Олд Траффорд». Действительно, переговоры с Полем Погба шли очень непросто, и от самого эксцентричного агента мира зависело очень многое. Впрочем, гораздо важнее было мнение нового рулевого «дьяволов» Жозе Моуринью, а тот уже работал с Ибрагимовичем в «Интере» и захотел вновь видеть его в своей команде.
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Златан не был бы самим собой, если бы при переходе в новый клуб обошелся бы без громких заявлений. В частности, он в свойственном себе стиле ответил Эрику Кантона, который заявил, что в Манчестере может быть только один король, говоря о себе. «Я восхищаюсь Эриком Кантона и слышал, что он сказал. Но я не стану королем Манчестера. Я стану богом Манчестера», -заявил Ибрагимович. И надо сказать, что его слова не так уж разошлись с делом. Форвард забил в первом же товарищеском матче нового клуба в ворота «Галатасарая», а затем принес Моуринью первый трофей в роли наставника «красных дьяволов». Именно его гол в матче за Суперкубок против «Лестера» оказался победным. Да и долгожданный дебют в АПЛ Златан увенчал голом.
При этом, игра «Манчестера» была далека от идеала, а хуже того, клуб непозволительно часто терял очки в матчах, где обязан был побеждать, и уже к ноябрю стало очевидно, что Жозе Моуринью не удастся выиграть чемпионат. «Манкунианцы» вообще оказались в какой-то степени у Златана в заложниках. Достаточно взглянуть на статистику, в 42 матчах швед забил 28 голов, что на гол больше, чем Рэшфорд, Руни и Марсьяль вместе взятые. Сложилась ситуация, аналогичная той, что была в «Интере» времен последнего сезона Ибрагимовича. Вся игра была заточена под него, а остальные футболисты по тем или иным причинам не дотягивали до его уровня. И, если в Италии это могло сработать, то в АПЛ ни один футболист, даже такой великий, не сможет в одиночку вытащить команду наверх. А ведь у Златана это почти получилось. Пока Погба и Мхитарян переживали долгий период адаптации, Марсьяль боролся с синдромом второго сезона, а Руни доигрывал последние дни в красной форме, Ибрагимович тащил на себе команду.
В том, что «Манчестер Юнайтед» оказался в Лиге чемпионов и не попал под жесточайшие санкции Addidas, есть огромная заслуга Златана. Он не сумел вытащить команду в четверку сильнейших, но зато благодаря его голам клуб сумел добраться до 1/4 Лиги Европы, где в матче против «Андерлехта» 13 апреля бомбардир закончил выступления в сезоне. Он наверняка довел бы счет забитым голам до 30, да и шестиочкового отрыва от пятого места, скорее всего бы не случилось. Богом Манчестера он так и не стал, но сумел посрамить скептиков и стать одним из лучших форвардов «красных дьяволов» в XXI веке. Очень жаль, что Златан оказался в АПЛ только в 35, четырех лет в «ПСЖ» было слишком много. Интересно, как бы сложилась история, смени Ибра «дьяволов» из Италии на их британских родственников в далеком уже 2012 году, но вместо этого он стал примой проекта катарских шейхов.
Ходили слухи, что Ибрагимович после восстановления уедет в МЛС, но вместо этого он подписал контракт с «Юнайтед» и готовился вновь нырнуть с головой в британский футбол. К сожалению, погружение оказалось недолгим. В составе уже обосновался новый бомбардир Лукаку, а сам швед, выходя на замену, был совсем не похож на человека, наводившего ужас на защитников в прошлом сезоне. Он успел забить в ворота «Бристоля», и этот гол, вероятно, последний в славной европейской карьере бомбардира. Впрочем, не будем загадывать, от Златана можно ожидать чего угодно, и он вполне может вернуться в родной Мальме, чтобы красиво завершить карьеру и оформить пару-тройку мячей.
Совсем скоро Ибрагимович будет радовать американских поклонников соккера, а еще в воздухе повис вопрос, который очень даже волнует российских болельщиков. Златан заявил, что если он захочет, то вернется в сборную в любой момент. Конечно, очень многое будет зависеть от того, сумеет ли Ибра набрать к лету оптимальные кондиции. В своей нынешней форме он едва ли поможет сборной, зато, если нападающий начнет исправно забивать в МЛС, разговоры о его возвращении только усилятся. С одной стороны, Ибрагимович, сыгравший свой последний матч за «тре крунор» в 2016 году, неизбежно займет место человека, который участвовал в завоевании путевки на мундиаль, но с другой стороны, есть ли у Швеции форварды, способные с ним конкурировать? Берг забивает где-то в Саудовской Аравии, Гвидетти отличился лишь раз за весь сезон, а Тойвонен не смог сделать и этого. Лучший бомбардир в истории сборной Швеции заслужил право спеть свою, теперь уже лебединую песню в ее составе, если он сам того пожелает, а от присутствия Златана в заявке, поклонники футбола по всему миру только выиграют. Он уже пропустил два чемпионата мира, и достоин уйти из сборной на мажорной ноте.
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На протяжении всей своей карьеры Ибрагимович бросал самому себе тяжелейшие вызовы и успешно преодолевал себя. Где бы он ни играл, швед приковывал к себе внимание и стремился быть главным, и только в «Барселоне» у него это не получилось. Златан в «МЮ» — пример удивительного симбиоза, который был короток и при этом ярок, как вспышка. Вместо грустной драмы о закате большого игрока, любители футбола увидели остросюжетный боевик, в котором герой доказывает, что его рано списали. Действие продолжения развернется в Калифорнии, а кто знает, может быть и в России.
Сергей Румянцев
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