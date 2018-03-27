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Жан-Пьер Папен: «Нынешняя Франция сильнее Франции-1998»
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Жан-Пьер Папен: «Нынешняя Франция сильнее Франции-1998» 

Спорт-Экспресс 43 минуты назад
Знаменитый в прошлом нападающий сборной Франции, обладатель «Золотого мяча» 1991 года Жан-Пьер Папен, в интервью «СЭ» отметил, что нынешнему составу «трехцветных» не нужен футболист уровня Зинедина Зидана. По словам ветерана, у этой сборной нет недостатков.
— Россия способна дойти до полуфинала?
— Это будет сложно, для этого России нужно будет одолеть кого-то из фаворитов. По мне четыре команды в равной степени претендуют на золото — Бразилия, Германия, Испания и Франция. Если вы сотворите сенсацию, то будете в полуфинале.
— Так уж сильна Франция?
— Я не вижу недостатков. У нас сбалансированная команда, в которой каждая линия сильна. Хороший вратарь, отличная защита. Полузащита, атака… Все великолепно! Но не всегда выигрывают фавориты. Да, на сегодня Франция сильна, но она должна быть сильна в день матча. Ни до, ни после, а именно в день.
— Марсель Десайи считает это поколение более сильным, чем поколение конца 1990-х годов. Согласны?
— Да, потому что у нас полностью укомплектованная команда. В 1998-м, когда Франция выиграла чемпионат мира, у нас линия нападения заметно уступала другим. Сейчас такой проблемы нет.
— Но у Франции нет футболиста уровня Зидана.
— А он и не нужен. Сейчас игра строится совершенно иначе. Когда у тебя в команде молодой Анри или Дюгарри, ты должен выстраивать атаку одним способом, больше играть через Зидана. Сейчас даже роль Погба в команде не так значительна, хотя он, вне всяких сомнений, восхитительный игрок. Однако в последнее время он не так часто играет за «МЮ», как нам хотелось бы. А Дидье Дешам берет в сборную только тех, кто получает регулярную игровую практику.
Полностью интервью доступно здесь
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