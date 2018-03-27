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Нижегородские ватерполистки победили на первенстве России
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Нижегородские ватерполистки победили на первенстве России 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Нижегородские ватерполистки победили на первенстве России среди девушек до 19 лет.
Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, соревнования проходили в городе Кириши в Ленинградской области.
В финале нижегородки со счетом 10-9 одолели местный клуб «Кинеф». Третье место заняла команда «Уралочка» из Златоуста.
Нижегородка Маргарита Пыстина стала лучшим бомбардиром турнира, а ее партнерша по команде Диана Хамраева была признана лучшим вратарем.
Ранее сообщалось, что нижегородские ватерполистки победили в первом туре первенства России.
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