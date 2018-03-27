Нижегородские ватерполистки победили на первенстве России

Нижегородские ватерполистки победили на первенстве России среди девушек до 19 лет.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта , соревнования проходили в городе Кириши в Ленинградской области.

В финале нижегородки со счетом 10-9 одолели местный клуб «Кинеф». Третье место заняла команда «Уралочка» из Златоуста.

Нижегородка Маргарита Пыстина стала лучшим бомбардиром турнира, а ее партнерша по команде Диана Хамраева была признана лучшим вратарем.

Ранее сообщалось, что нижегородские ватерполистки победили в первом туре первенства России.