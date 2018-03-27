Работа аэропорта в timelapse-видео

В этом видео показана работа международного аэропорта Сиэтл-Такома. Интересно, что в ускоренном режиме происходящее менее всего напоминает садящиеся и взлетающие самолеты. Снятые издалека, они похожи скорее на трассирующие пули.