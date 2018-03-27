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Работа аэропорта в timelapse-видео
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Работа аэропорта в timelapse-видео 

Techdiver 1 час назад
Фото: Techdiver
В этом видео показана работа международного аэропорта Сиэтл-Такома. Интересно, что в ускоренном режиме происходящее менее всего напоминает садящиеся и взлетающие самолеты. Снятые издалека, они похожи скорее на трассирующие пули.
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