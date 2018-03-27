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Игрок сборной России: неприятно слушать разговоры о бойкоте ЧМ-2018
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Игрок сборной России: неприятно слушать разговоры о бойкоте ЧМ-2018 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник «Ахмата» и сборной России по футболу Антон Швец прокомментировал решение властей ряда государств отказаться от поездки на чемпионат мира, который пройдет летом 2018 года в России.
"Если честно, неприятно слушать все эти разговоры. Уже был инцидент с Олимпийскими играми, когда наши спортсмены поехали на соревнования без флага. Я уверен, что у тех, кто начинает все эти разговоры, ничего не получится и чемпионат мира пройдет без всяких проблем", — цитирует Швеца газета «Известия».
Ранее власти Исландии приняли решение не приезжать на чемпионат мира по футболу в России. До этого о бойкоте турнира объявили члены правительства Великобритании и президент Польши Анджей Дуда.
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