Йоахим Лев: Победа 7:1 над Бразилией на ЧМ-2018 больше не имеет для нас никакого значения

«Марк-Андре тер Штеген будет завтра отдыхать. Если ничего не случится, Бернд Лено и Кевин Трапп сыграют по тайму. Лерой Сане и Илкай Гюндоган выйдут в старте. Марвин Платтенхардт заменит Йонаса Хектора на левом фланге обороны. 7:1 в 2014 больше не имеет для нас никакого значения. На следующее утро после той победы мы мало об этом думали, потому что должны были сконцентрироваться на финале. В матче против Испании мы увидели две очень талантливые команды с показателем точных передач более 90%. Я ожидаю такого же сильного соперника завтра», — цитирует Лева официальная группа сборной Германии Вконтакте. Матч начнется в 21:45 по Москве. Следить за его текстовой трансляцией вы можете здесь.