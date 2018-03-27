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Йоахим Лев: Победа 7:1 над Бразилией на ЧМ-2018 больше не имеет для нас никакого значения
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Йоахим Лев: Победа 7:1 над Бразилией на ЧМ-2018 больше не имеет для нас никакого значения 

Советский спорт 10 минут назад
«Марк-Андре тер Штеген будет завтра отдыхать. Если ничего не случится, Бернд Лено и Кевин Трапп сыграют по тайму. Лерой Сане и Илкай Гюндоган выйдут в старте. Марвин Платтенхардт заменит Йонаса Хектора на левом фланге обороны.
7:1 в 2014 больше не имеет для нас никакого значения. На следующее утро после той победы мы мало об этом думали, потому что должны были сконцентрироваться на финале. В матче против Испании мы увидели две очень талантливые команды с показателем точных передач более 90%. Я ожидаю такого же сильного соперника завтра», — цитирует Лева официальная группа сборной Германии Вконтакте.
Матч начнется в 21:45 по Москве. Следить за его текстовой трансляцией вы можете здесь.
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