Александр Нестеров: «Главная цель — это чемпионат мира, хочу выиграть золото»

Российский самбист Александр Нестеров заявил, что его главная задача в текущем сезоне — успешно выступить на чемпионате мира. Нестеров считает, что представители сборных Украины, Болгарии, Казахстана и Киргизии станут его главными соперниками.

— Ближайшие планы — подготовка к чемпионату мира, который пройдет в ноябре. Весь нынешний сезон «заточен» именно под это. Естественно, хочу выиграть золото. Наверное, любой представитель сборной России по самбо едет на каждый турнир за медалью высшей пробы, — цитируют "Известия" Нестерова.

— Кого вы считаете своими основными конкурентами на этом ЧМ?

— Думаю, это будут представители сборных Украины, Болгарии, Казахстана и Киргизии. Но чемпионат мира непредсказуем — ты можешь считать кого-то фаворитом, а уже на самом соревновании появится никому не известный боец, который доставит проблем всем. Сейчас у нас может «выстрелить» любой самбист. При этом он может представлять страну, от которой никто не ждет какого-то большого успеха.