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Васильев: на российских биатлонистов льются ушаты грязи
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Васильев: на российских биатлонистов льются ушаты грязи 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал мнение о том, что слабые результаты российских биатлонистов связаны с психологическим давлением на них. «Конечно, давление оказало влияние. Во-первых, на биатлонистов льются ушаты грязи в СМИ. Кроме того, спортсменов огульно обвиняют в том, что они являются главными допингистами на планете Земля. Это задевает абсолютно любого атлета, особенно если он „чистый“ и никогда не был уличён в употреблении запрещённых веществ. Однако наших ребят почему-то ставят в один ряд с теми, кто был реально пойман на допинге. Спортсмены — очень ранимые люди, они подвержены психологическим атакам, и некоторые не выдерживают», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом RT.
Ранее он заявил, что новый президент СБР сам по себе ничего не сделает, будь он хоть Папа Римский.
RT на русском: последние новости
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