Васильев: на российских биатлонистов льются ушаты грязи

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал мнение о том, что слабые результаты российских биатлонистов связаны с психологическим давлением на них. «Конечно, давление оказало влияние. Во-первых, на биатлонистов льются ушаты грязи в СМИ. Кроме того, спортсменов огульно обвиняют в том, что они являются главными допингистами на планете Земля. Это задевает абсолютно любого атлета, особенно если он „чистый“ и никогда не был уличён в употреблении запрещённых веществ. Однако наших ребят почему-то ставят в один ряд с теми, кто был реально пойман на допинге. Спортсмены — очень ранимые люди, они подвержены психологическим атакам, и некоторые не выдерживают», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом RT.

Ранее он заявил, что новый президент СБР сам по себе ничего не сделает, будь он хоть Папа Римский.