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Васильев поделился мнением, почему 44-летний биатлонист Бьорндален не завершает карьеру
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Васильев поделился мнением, почему 44-летний биатлонист Бьорндален не завершает карьеру 

RT на русском 32 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о том, что норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален до сих не заканчивает карьеру в возрасте 44-х лет. «Конечно, можно бегать до 44, как Бьорндален. Трудно сказать, что его мотивирует оставаться в спорте, но в завершившемся сезоне он показывал недостойные его имени результаты просто в силу возраста. Уле-Эйнар больше не может конкурировать с молодыми спортсменами. Склоняюсь к тому, что он не завершает карьеру из-за денег, контрактов со спонсорами. В противном случае вообще непонятно, зачем ему это», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом RT.
Ранее он заявил, что на российских биатлонистов льются ушаты грязи.
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