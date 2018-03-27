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Жером Боатенг: Всегда мечтал сыграть с Бразилией в Берлине
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Жером Боатенг: Всегда мечтал сыграть с Бразилией в Берлине 

Советский спорт 1 час назад
«Бразилия — одна из лучших команд, и мы с нетерпением ждем возможности проверить себя против них.
Я всегда мечтал сыграть с Бразилией на „Олимпиштадионе“ (в Берлине — родном городе Боатенга — прим. ред). Я с нетерпением жду игры.
Йоахим Лев — это тот, кому мы можем искренне доверять, и у нас с ним отличные отношения. Мы хотим отплатить за это на полную», — цитирует Боатенга официальная группа сборной Германии Вконтакте.
Матч начнется в 21:45 по Москве. Следить за его текстовой трансляцией вы можете здесь.
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