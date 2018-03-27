Бартра: «Выбрал „Бетис“ потому, что чемпионат Испании — лучшая лига в мире»

Защитник «Бетиса» Марк Бартра поделился мнением об испанской Ла Лиге. Бартра перешел из дортмундской «Боруссии» в «Бетис» 30 января 2018 года. Контракт 27-летнего футболиста рассчитан до 2023 года. До переезда в Германию Бартра защищал цвета «Барселоны».

«Когда мое имя появилось в списках вероятных переходов в «Бетис», болельщики клуба стали писать мне сообщения о том, что хотят меня видеть в команде. Они оказали мне уважение и дали уверенность.

Я играю в чемпионате Испании, чтобы выступать в лиге, которая является лучшей в мире. Однажды я начал здесь играть и наслаждаться вместе с «Барселоной», и сейчас продолжаю это делать», — приводит слова Бартры Marca.