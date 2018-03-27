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Унесенные ветром: уфимские спасатели пришли на выручку упавшим парашютистам
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Унесенные ветром: уфимские спасатели пришли на выручку упавшим парашютистам 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Утром в диспетчерский центр Управления гражданской защиты Уфы поступило сообщение о том, что пятерых парашютистов резким порывом ветра снесло в сторону комплекса «Биатлон». Ситуация осложнялась тем, что спортсмены на связь не выходили. Начальник Управления гражданской защиты Уфы объявил команду «Сбор» для личного состава… По такому сценарию начались учения спасателей Управления гражданской защиты Уфы. Чуть позже диспетчерам поступила информация от одного из потерпевших: парашютист сообщил, что при приземлении повис на дереве в лесу и получил травму.
Спортсмен также рассказал, что один из ребят приземлился на склоне за парком Победы, и передал свои координаты по GPS-навигатору, после чего связь прервалась.
На поиски пострадавших спасатели отправились в лес и на берег Белой.
Двое парашютистов приземлились у парковки «Биатлона».
Один из ребят напоролся на арматуру, а у второго произошел шок — с ним позже будет работать психолог диспетчерского центра. Пятый спортсмен приземлился на реку Белую.
Спасатели помогли спуститься парашютисту, зависшему на дереве.
Другого пострадавшего нужно было вытащить из полыньи: ко времени спасательной операции он сильно переохладился.
Упавший в лесу спортсмен был серьезно травмирован, получил перелом костей таза.
Во время операции спасатели применяли современную технику и спецсредства: GPS-навигатор, квадрокоптер и снимки местности со спутника.
Легенда учений позволила личному составу отработать поиск, оказание первой помощи и транспортировку пострадавших.
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