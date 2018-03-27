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Сотрудники СКР начали проверку по факту невыплаты зарплат игрокам ФК «Чита»
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Сотрудники СКР начали проверку по факту невыплаты зарплат игрокам ФК «Чита» 

SPORT24.ru 1 час назад
Пресс-секретарь СКР по Забайкальскому краю Егор Марков заявил, что по факту невыплаты зарплат игрокам футбольного клуба «Чита» назначена доследственная проверка.
«Следователи опрашивают футболистов и владельцев клуба. Затребованы необходимые документы, определяются объем задолженности и возможности работодателей по ее выплате», — цитирует Маркова.
Пресс-секретарь уточнил, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки. В настоящее время следователям нужно установить, как долго игроки не получают зарплаты, и могли ли работодатели выплатить им деньги. От этого будет зависеть дальнейшее решения СК.
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