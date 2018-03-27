Сотрудники СКР начали проверку по факту невыплаты зарплат игрокам ФК «Чита»

Пресс-секретарь СКР по Забайкальскому краю Егор Марков заявил, что по факту невыплаты зарплат игрокам футбольного клуба «Чита» назначена доследственная проверка.

«Следователи опрашивают футболистов и владельцев клуба. Затребованы необходимые документы, определяются объем задолженности и возможности работодателей по ее выплате», — цитирует Маркова.

Пресс-секретарь уточнил, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки. В настоящее время следователям нужно установить, как долго игроки не получают зарплаты, и могли ли работодатели выплатить им деньги. От этого будет зависеть дальнейшее решения СК.