Топ тем и событий недели у нижегородцев определил Яндекс

Выборы президента России вновь стали самым популярным запросом в поисковике «Яндекс» на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Второй по популярности запрос связан с матчем Россия — Бразилия. Читателей интересовали сборная России по футболу, где смотреть матч онлайн и как сыграла Россия с Бразилией в футбол.

На третьем месте — слух о смерти экс-начальника нижегородского УФНС РФ Владимира Шелепова

В пятерку запросов также входили чемпионат мира по фигурному катанию и премьера фильма «Тихоокеанский рубеж 2».