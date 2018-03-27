Топ тем и событий недели у нижегородцев определил Яндекс 

Выборы президента России вновь стали самым популярным запросом в поисковике «Яндекс» на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Второй по популярности запрос связан с матчем Россия — Бразилия. Читателей интересовали сборная России по футболу, где смотреть матч онлайн и как сыграла Россия с Бразилией в футбол.
На третьем месте — слух о смерти экс-начальника нижегородского УФНС РФ Владимира Шелепова.
В пятерку запросов также входили чемпионат мира по фигурному катанию и премьера фильма «Тихоокеанский рубеж 2».
Далее следуют серия матчей «ЦСКА — Йокерит», премьера мультфильма «Кролик Питер», пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, спор Павла Грудинина и Юрия Дудя, Указ о призыве на военные сборы.