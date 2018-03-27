Резцова выступила за кандидатуру губернатора Тюменской области на пост главы СБР 

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила поддержку губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву. По ее мнению, он сможет проявить себя на посту президента Союза биатлонистов России (СБР).
"Лично я бы хотела, чтобы на пост президента СБР баллотировался Владимир Якушев. Он тесно работает с командой, переживает за ребят, помогает финансово. Однако он вряд ли согласится совмещать две настолько ответственные должности", — цитирует Резцову газета «Известия».
Она также заявила о том, что уважительно относится к Владимиру Драчеву, который в феврале уже выдвинул свою кандидатуру на пост главы СБР.