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Резцова выступила за кандидатуру губернатора Тюменской области на пост главы СБР
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Резцова выступила за кандидатуру губернатора Тюменской области на пост главы СБР 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила поддержку губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву. По ее мнению, он сможет проявить себя на посту президента Союза биатлонистов России (СБР).
"Лично я бы хотела, чтобы на пост президента СБР баллотировался Владимир Якушев. Он тесно работает с командой, переживает за ребят, помогает финансово. Однако он вряд ли согласится совмещать две настолько ответственные должности", — цитирует Резцову газета «Известия».
Она также заявила о том, что уважительно относится к Владимиру Драчеву, который в феврале уже выдвинул свою кандидатуру на пост главы СБР.
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