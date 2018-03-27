Анастасия Кузьмина: Конечно, я расстроена и думаю, еще не скоро забуду такое поражение

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина , выступающая за Словакию, поблагодарила болельщиков за поддержку в минувшем сезоне.

— Закончился самый успешный сезон в моей спортивной карьере. Это было для меня очень эмоционально, сложно и так здорово. Надеюсь, что и вы чувствовали и переживали то же самое вместе со мной. Свидетельствуют об этом все ваши сообщения, за которые я вам очень благодарна, — написала биатлонистка в своем Instagram. — В сезоне-2017/18 у меня получилось завоевать: золото и два серебра ОИ, малый глобус за спринты, малый глобус за пасьюты. И… 2-е место в общем заченте… 3 очка мне не хватило для победы. Я была так близка к этой цели и боролась, как могла. Но, как говорится, выигрывает сильнейший, а победитель только один! Конечно, я расстроена и думаю, еще не скоро забуду такое поражение. Никогда не считала себя спортсменкой, способной выступать на высоком уровне в течение целого сезона. И наконец-то верила, что нет ничего невозможного. Прекрасно понимаю, что конкуренция сильна, и поэтому все же горжусь своими успехами. А поражения…они тоже неотъемлемая часть как спорта, так и жизни. Поэтому еще раз благодарю вас за поддержку и понимание.