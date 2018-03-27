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Роналд Куман: «Новая схема добавила уверенности сборной Голландии»
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Роналд Куман: «Новая схема добавила уверенности сборной Голландии» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман уверен, что его команда обыграла Португалию в товарищеском матче (3:0) благодаря новой схеме с тремя полузащитниками. Также он отметил, что ключом к успеху стало то, что голландцы играли компактно.
— Мы начали наш проект на прошлой неделе, — цитирует L'Equipe Кумана. — Мы решили играть по схеме, которая совершенно отлична от использованной ранее в течение нескольких лет. Мы играли с тремя полузащитниками. Команда провела очень хороший матч, между линиями было мало пространства и португальцам было трудно. У сборной Голландии была уверенность, игроки чувствовали себя хорошо с этой новой схемой. Результаты, подобные сегодняшнему, облегчают жизнь.
Фото дня. Болельщик поцеловал Роналду, выбежав на поле // Португалия впервые с 2002 года проиграла товарищеский матч перед чемпионатом мира // Два суперсэйва Силлессена в матче с Португалией. Видео // Голландия обыграла Португалию впервые за 27 лет
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