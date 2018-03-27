Джек Айкел: Победа над «Торонто» поможет «Баффало» избавиться от менталитета неудачников

— Времена сейчас тяжелые, но сдаваться нельзя. Надо исправлять ситуацию. Последние несколько лет были непростыми, а победа над «Торонто» — важная штука, которая может помочь нам сделать шаги в правильном направлении и избавиться от менталитета неудачников.

«Рейнджерс» отправили Георгиева в АХЛ Я не забивал в течение полутора месяцев. Прошло прилично времени. Наверное, я слишком старался и пытался сыграть красиво. Но потом понял, что надо действовать проще. Вообще всегда хочется искать что-то хорошее, смотреть на вещи с оптимизмом. Пока дела шли непросто. Но в конечном счете все начинается с меня и других лидеров команды, — передает слова Айкела официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в матче с «Торонто» Айкел, не забивавший с 8 февраля, оформил дубль.