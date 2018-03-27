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В сборной России рассказали о частых допинг-контролях
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В сборной России рассказали о частых допинг-контролях 

Газета.Ru 3 часа назад
Полузащитник «Ахмата» и сборной России по футболу Антон Швец рассказал об участившихся допинг-контролях перед началом чемпионата мира 2018 года.
"Всем известно, что нас всех уже проверили на этом сборе. До этого была еще одна проверка, когда «Ахмат» находился на сборах в Турции. Приехал допинг-офицер и проверил меня, Андрея Семенова и Магомеда Митришева — как кандидатов в сборную. Мы прекрасно понимаем, что до чемпионата мира такие проверки будут проводиться часто", — цитирует Швеца газета «Известия».
Ранее сообщалось, что допинг-офицер сорвал тренировку сборной России.
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