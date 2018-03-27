В сборной России рассказали о частых допинг-контролях

Ранее сообщалось, что допинг-офицер сорвал тренировку сборной России.

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