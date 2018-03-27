Лед на Оби стал опасен для рыбаков

Тридцать сантиметров и тоньше — такие данные о толщине льда на новосибирских водоемах приводят в областном МЧС . Ледовые переправы функционируют пока в Ордынском районе, однако проездной вес транспорта снизили с 20 до четырех тонн. В любых других местах выезд на лед под запретом.

«С 23 марта на территории области будет усилена работа. Более 230 профилактических групп и более 1000 человек будут задействованы в акции «Безопасный лед». Основные задачи в местах возможного выезда людей на лед — выставление дополнительных знаков, проведение инструктажей», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Павел Винаков

Меж тем, выход на лед уже сейчас сопровождается риском и для тех, кто передвигается пешком. По словам экспертов, в это время года уже практически невозможно установить так называемую среднюю толщину льда.

«В разных водоемах структура льда отличается. И даже если в одном месте толщина льда 20 сантиметров, то в другом месте на этом же водоеме толщина может быть существенно меньше. Это огромный риск для движения по льду», — говорит заведующий кафедрой инженерных проблем экологии НГТУ Владимир Ларичкин.

При этом изменилась и сама структура твердых кристаллов воды. Это в морозильной камере можно создать равномерный слой с одинаковой прочностью, а в природе возможны провалы даже, на казалось бы, мощных ледяных настах. Особо рискованны выходы на лед в послеобеденное время. Меж тем, по словам специалистов, если человек уже оказался на льду, то для большей безопасности перемещаться следует медленно длинным шагом. Однако для любителей подледного лова пока такие доводы не особо убедительны.

Несмотря на предупреждения спасателей и ежегодную статистику смертей на льду, новосибирские рыбаки, похоже, не спешат отложить снасти до следующего зимнего сезона. Например, в районе Затона в момент съемки репортажа испытывали судьбу на хрупком льду десятки человек.