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В Новосибирской области закрыли все ледовые переправы
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В Новосибирской области закрыли все ледовые переправы 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: Вести Новосибирск
НОВОСИБИРСК, 27 марта. /ТАСС/. Две ледовые переправы Ордынское — Нижнекаменка и Спирино — Чингисы закрыли в Новосибирской области из-за образования трещин и частичного разрушения съездов и выездов по берегам, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.
"По решению специальной комиссии, в состав которой вошли госинспекторы по маломерным судам МЧС России, движение по ледовым переправам признано опасным, поэтому был подписан акт их закрытия. Выезды на переправы перекрыли и установили запрещающие выезд знаки", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Как говорится в сообщении пресс-службы, в настоящее время в Новосибирской области выезд любой техники на лед любого водоема представляет угрозу для жизни и является административным правонарушением.
Движение по двум ледовым переправам Ордынское — Нижнекаменка и Спирино — Чингисы было открыто три месяца. Зимняя переправа между селами Спирино и Чингисы каждый год позволяет местным жителям избежать 100-километрового объезда по берегу Новосибирского водохранилища.
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