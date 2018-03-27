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Второй тур президентских выборов в Сьерра-Леоне отложен до 31 марта
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Второй тур президентских выборов в Сьерра-Леоне отложен до 31 марта 

ИА Синьхуа 1 час назад
Аккра, 27 марта /Синьхуа/ — По поступившей из Фритауна информации, второй тур президентских выборов в Сьерра-Леоне, который должен был пройти сегодня, перенесен на 31 марта. Об этом сообщила в понедельник Национальная избирательная комиссия страны.
Отмечается, что в ходе подготовки к выборам возникли сложности, когда некоторое время назад Верховный суд Сьерра-Леоне наложил временный запрет на второй тур, поэтому их проведение пришлось отложить до конца марта.
Напомним, что ранее группа членов правящей в стране партии «Всенародный конгресс» выразила сомнения в легитимности результатов президентских выборов и обратилась в Верховный суд, который наложил временный запрет на второй тур. 26 марта он был отменен.
7 марта в ходе первого тура выборов президента Сьерра-Леоне никто не набрал необходимых для победы более 55 проц. голосов. Во второй тур прошли кандидат от «Всенародного конгресса» Самура Камара и представитель крупнейшей оппозиционной Народной партии Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био. —0—
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