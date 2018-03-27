Второй тур президентских выборов в Сьерра-Леоне отложен до 31 марта

Аккра, 27 марта / Синьхуа / — По поступившей из Фритауна информации, второй тур президентских выборов в Сьерра-Леоне, который должен был пройти сегодня, перенесен на 31 марта. Об этом сообщила в понедельник Национальная избирательная комиссия страны.

Отмечается, что в ходе подготовки к выборам возникли сложности, когда некоторое время назад Верховный суд Сьерра-Леоне наложил временный запрет на второй тур, поэтому их проведение пришлось отложить до конца марта.

Напомним, что ранее группа членов правящей в стране партии «Всенародный конгресс» выразила сомнения в легитимности результатов президентских выборов и обратилась в Верховный суд, который наложил временный запрет на второй тур. 26 марта он был отменен.

7 марта в ходе первого тура выборов президента Сьерра-Леоне никто не набрал необходимых для победы более 55 проц. голосов. Во второй тур прошли кандидат от «Всенародного конгресса» Самура Камара и представитель крупнейшей оппозиционной Народной партии Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био. —0—