Анфиса Резцова: «СБР пора сделать ставку на молодежь» 

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что российские биатлонистки провели неудачный сезон. По словам Резцовой, в команде назрела смена поколений.
— В целом девочки провели слабый сезон, — цитируют "Известия" Резцову. — Все лишний раз убедились, что в команде назрела смена поколений. В связи с этим отрадно, что наша молодежь выигрывает медали на чемпионате Европы и попадает в призеры на Кубке IBU. Считаю, что СБР пора сделать на них полноценную ставку.
Миронова немного подрастеряла ход, но обрела довольно стабильную стрельбу. Ей есть над чем работать, перспективы у нее очень хорошие. Кайшева тоже наконец-то стала демонстрировать результаты во взрослом биатлоне, хорошую форму показала Кристина Резцова. Я связываю это с тем, что они готовились в резервной команде, где была более дружелюбная, уравновешенная атмосфера. Тренеры Виталий Норицын и Павел Ланцов серьезно прибавили в этом году — набрались опыта и уже не допускают прошлых ошибок.