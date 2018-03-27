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Серьезно? Пирсинг на хрящике уха может избавить от головной боли
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Серьезно? Пирсинг на хрящике уха может избавить от головной боли 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Помнишь, в прошлом году бьюти-блогеры ввели в моду серьги на хрящиках ушей! Так вот, сегодня они утверждают, что такой пирсинг еще и лечит головную боль. Первой о чудесных свойствах заявила инструктор по йоге Мара Кройер из Австралии. По ее словам, именно проколы в ушах помогли ей справиться с тяжелой формой мигрени. «В течение двух месяцев все боли полностью прошли, и все это благодаря пирсингу на хрящике», — заявила Мара.
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Но научных доказательств этому явлению пока нет. «Не исключено, что у кого-то действительно может пройти мигрень, так как на ушах у нас много точек, которые при активной стимуляции (если их тереть или, скажем, прокалывать иголками) могут блокировать болевые ощущения. Но открыто заявлять, что пирсинг — это то, что нужно всем, у кого есть мигрень, точно не стоит, — подчеркивает доктор Мишель Брайсон, доцент кафедры неврологии в Медицинском центре в Северной Каролине (США). — Как мне кажется, от головных болей гораздо эффективнее будут специальные лекарства, БАДы и даже улучшение качества и образа жизни (полноценный восьмичасовой сон, регулярные физические упражнения и отказ от кофеина)».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/serezno-pirsing-na-hryashhike-uha-mozhet-izbavit-ot-golovnoj-boli/
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