Тест: что о вас расскажет медкарта вашего ребенка 

«Какая связь между медицинской картой и материнскими качествами?» — спросите вы. Поверьте, есть в ней то, что характеризует именно маму. Только не нужно воспринимать тест слишком серьезно, отнеситесь к нему с легкой иронией.
Ответьте «Летидору» на шесть вопросов и узнайте о себе нечто новое.
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Фото: МИА «Россия сегодня»
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