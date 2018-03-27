Томас Тухель хочет в «Баварию». «Арсенал» подождет 

Экс-наставник немецкого футбольного клуба «Боруссия» Томас Тухель пока не собирается перебираться в Англию и намерен продолжить карьеру в Германии. 44-летний специалист надеется возглавить мюнхенскую «Баварию». Пресса сватает его в лондонский «Арсенал».
Ранее сообщалось, что владельцы английских «канониров» нашли в лице Тухеля замену французскому тренеру Арсену Венгеру. Однако по данным Sky Sports, Тухель не вел переговоров с «пушкарями».
При этом британская пресса постоянно сообщает о том, что экс-наставник «Боруссии» может оказаться то в «Челси» вместо Антонио Конте, то в «Саутгемптоне». Однако последний уже возглавил Марк Хьюз. Но, оказывается, что у Тухеля есть вариант с «Баварией», и только если он сорвется, то он будет рассматривать предложения из Англии.