Первую очередь нового зоопарка Перми сдадут к концу лета

Строительство объекта разделено на две очереди и четыре этапа. Пока завершаются работы первого этапа первой очереди. Полностью первая очередь зоопарка должна быть построена к концу лета 2018 года. На данный момент отставание по первому этапу составляет 80 дней.

Первая очередь включит в себя экспозиции «Обитатели гор», «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Страна обезьян», «Африканская саванна», административные корпуса и ветлечебницу. Зоопарк должен будет принимать около 500 тыс. человек в год. Одновременно в нем смогут находиться до 1140 человек.

Пока что новый пермский зоопарк лидирует в голосовании за наиболее важные городские проекты на сайте «Управляем вместе».

Фото: пресс-служба губернатора