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Первую очередь нового зоопарка Перми сдадут к концу лета
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Первую очередь нового зоопарка Перми сдадут к концу лета 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Строительство объекта разделено на две очереди и четыре этапа. Пока завершаются работы первого этапа первой очереди. Полностью первая очередь зоопарка должна быть построена к концу лета 2018 года. На данный момент отставание по первому этапу составляет 80 дней.
Первая очередь включит в себя экспозиции «Обитатели гор», «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Страна обезьян», «Африканская саванна», административные корпуса и ветлечебницу. Зоопарк должен будет принимать около 500 тыс. человек в год. Одновременно в нем смогут находиться до 1140 человек.
Пока что новый пермский зоопарк лидирует в голосовании за наиболее важные городские проекты на сайте «Управляем вместе».
Фото: пресс-служба губернатора
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