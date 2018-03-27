Месси рассказал о несовместимости с Дибалой

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своей несовместимости с Пауло Дибалой.

"В «Ювентусе» он играет так же, как я в «Барселоне» — мы смещаемся в одни и те же зоны. Когда мы вместе выходили на поле в сборной, он должен был больше играть слева. Возможно, он не привык к этому. Нам нелегко играть вместе, поскольку я редко смещаюсь на левый фланг. Когда играем справа, мы можем сместиться в центр — и перед нами открывается всё поле" — цитирует Месси Goal.com.

Напомним, что из-за этого Дибала не может заиграть в сборной Аргентины и периодически не вызывается в национальную команду.