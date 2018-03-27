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Кевин Трапп: «Не знаю, останется ли Неймар в „ПСЖ“
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Кевин Трапп: «Не знаю, останется ли Неймар в „ПСЖ“ 

Спорт-Экспресс 58 минут назад
Голкипер «ПСЖ» Кевин Трапп признался, что не знает, останется ли его одноклубник Неймар в команде летом или сменит клуб. По информации СМИ, бразильца хочет заполучить "Реал".
— Неймар — невероятно талантливый игрок, — цитирует Bild Траппа. — Он переводит команды, за которые играет, на следующий уровень. Он умеет всегда менять ситуацию. В один прекрасный день он, может быть, перейдет в «Реал», а на следующий день вернется в «Барселону». Я не знаю, останется ли он, но мы все рады его видеть в «ПСЖ» и надеемся, что он останется в клубе надолго.
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