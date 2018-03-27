Дмитрий Васильев: «Не надо гонять детей на первенство мира»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что в России есть проблема перехода молодежи на взрослый уровень. По его мнению, детские тренеры в погоне за результатами не задумываются о будущем спортсменов.

— Резерв готовится недостаточно корректно, чтобы им пополнялась национальная команда, — приводит «МК» слова Васильева. — Да, это системная проблема. Детские тренеры выжимают из воспитанников все по полной программе, завоевывают все возможные награды — первенство планеты, вселенной, галактики и так далее… в результате ко взрослой команде они уже выжаты как лимон. Зато за этот период тренеры получают все — медали, награды, зарплаты, премии… С этим надо серьезно разбираться. Детские тренеры сейчас вообще не думают, в каком состоянии и форме передают подопечных во взрослый спорт. Они не хотят ждать результата. Ведь никакой гарантии чемпионства нет. То есть тренеры полностью выхолащивают талантливых детей, которых надо беречь. А наши соперники — берегут: и немцы, и норвежцы… Так и у мужчин, и у женщин происходит. Женская команда — яркий пример этого. У нас полно талантливых девчонок. Но ко взрослой команде их надо подводить аккуратно, без форсажа. Вот что надо ломать и менять.

— Есть ли на этом фоне что-то обнадеживающее в биатлоне в нашей стране?

— Россия не оскудела талантами. Хорошие спортсмены есть, но нужно поменять систему отбора. Не надо гонять детей на первенство мира, оно им ни к чему. Нечего там делать! Я бы запретил туда ездить. Для детей это колоссальный стресс. Они еще не сформировались, мало что умеют. И так везде, просто биатлон — наша родная епархия, поэтому о нем и говорим.