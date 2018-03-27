«Лос-Анджелес» крупно победил «Калгари» 

В лос-анджелесском «Стйэплс-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Калгари Флэймз». Хозяева не оставили шансов «огонькам», крупно победив со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Отметим, что все три гола случились при игре в большинстве.
По два очка набрали Анже Копитар (1+1), Дион Фанёф (1+1) и Дастин Браун (0+2). Ещё одна шайба в активе Джеффа Картера. Голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик отразил все 23 броска.
«Калгари Флэймз» потерпел шестое поражение подряд.