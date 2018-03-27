«Лос-Анджелес» крупно победил «Калгари»

В лос-анджелесском «Стйэплс-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Калгари Флэймз». Хозяева не оставили шансов «огонькам», крупно победив со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Отметим, что все три гола случились при игре в большинстве.

«Калгари Флэймз» потерпел шестое поражение подряд.