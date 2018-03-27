Ещё
«Барселона» следит за ситуацией Шоу в «Манчестер Юнайтед»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Барселона» следит за ситуацией Шоу в «Манчестер Юнайтед» 

Советский спорт 34 минуты назад
По данным издания, «Барселона», которая ведет поиски левого защитника, проявляет интерес к игроку «красных дьяволов».
Отмечается, что каталонский клуб следит за конфликтом 22-летнего футболиста с главным тренером команды Жозе Моуринью.
При этом источник уверяет, что сине-гранатовым придется выиграть борьбу за Шоу у «Челси» и лондонского «Арсенала».
Напомним, Моуринью заменил Шоу в перерыве матча 1/4 Кубка Англии с «Брайтоном», а после игры заявил, что защитник не выполнил его установки. Как сообщают СМИ, игрок был расстроен этим заявлением и задумался об уходе в другую команду.
Добавим, что англичанин перебрался на «Олд Траффорд» в 2014 году из «Саутгемптона» за 27 млн фунтов.
Советский спорт: последние новости
Фавр хочет покинуть пост главного тренера «Ниццы» CAS продлил срок подачи ФКР доказательств невиновности Крушельницкого ЦСКА: Реализована вся квота стандартных билетов на матч с «Арсеналом»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России3
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Голландия разгромила Португалию в товарищеском матче2
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение