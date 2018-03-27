«Барселона» следит за ситуацией Шоу в «Манчестер Юнайтед»

По данным издания, «Барселона», которая ведет поиски левого защитника, проявляет интерес к игроку «красных дьяволов».

Отмечается, что каталонский клуб следит за конфликтом 22-летнего футболиста с главным тренером команды Жозе Моуринью.

При этом источник уверяет, что сине-гранатовым придется выиграть борьбу за Шоу у «Челси» и лондонского «Арсенала».

Напомним, Моуринью заменил Шоу в перерыве матча 1/4 Кубка Англии с «Брайтоном», а после игры заявил, что защитник не выполнил его установки. Как сообщают СМИ, игрок был расстроен этим заявлением и задумался об уходе в другую команду.

Добавим, что англичанин перебрался на «Олд Траффорд» в 2014 году из «Саутгемптона» за 27 млн фунтов.