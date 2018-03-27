Ряд пилотов Jet Airways отстранены за злоупотребление алкоголем

Управление самолетом — большая ответственность, а невыполнение соответствующих стандартов может иметь серьезные последствия. В одним из таких случаев, ряды пилотов авиакомпании Jet Airways покинули два сотрудника, после того, как оказалось, что они перед полетом не прошли тесты на трезвость. По сообщению корреспондента портала aviav.ru из Индии, это были капитан и второй пилот авиалайнера B737. В соответствии с правилами перевозчика, пилот отстраняется от полетов на три месяца, три года и на неограниченный срок, соответственно после первого, второго и третьего случая управления самолетом в нетрезвом состоянии. Пилоты, которые не прошли проверки после рейса, получают дополнительный год кары. Все пилоты, обслуживающие внутренние рейсы в Индии, проходят тесты на трезвость перед вылетом, чтобы подтвердить, что только трезвые лица сядут за штурвал. На международных сообщениях они также проверяются после посадки, так как на борту доступен алкоголь. Двое упомянутых пилотов, отстраненных от управления авиалайнерами, не проходили тесты на трезвость также в 2009 году. Пресс-секретарь Jet Airways подчеркнул, что безопасность пассажиров является самым главным приоритетом, а авиакомпания примет соответствующие меры в отношении работников, которые злоупотребляют кодексом поведения и действующими правилами, запрещающими употребление каких либо веществ, содержащие алкоголь, позднее, чем за 12 часов до начала полета и обязующими проходить тесты на содержание алкоголя в крови перед вылетом и после него.