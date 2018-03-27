Пятеро южноуральцев приглашены в сборную России U18 по хоккею

Воспитанники хоккейных школ Южного Урала вошли в расширенный состав сборной России U18, которая примет участие в юниорском чемпионате мира в Челябинске и Магнитогорске, сообщают в пресс-службе правительства региона со ссылкой на федерацию хоккея России.

В тренировочных сборах с командой участвуют защитники Никита Охотюк («Оттава 67», Оттава) и Богдан Жиляков («Динамо», Санкт-Петербург), а также нападающие Александр Жабреев («Динамо», Санкт-Петербург), Никита Рожков, Павел Дорофеев (оба — «Стальные Лисы», Магнитогорск). 11 апреля сборная прибудет в Челябинск для недельной тренировки перед чемпионатом, а также проведёт два выставочных матча: 14 апреля со сборной Белоруссии, 16 апреля — со сборной Швеции.

Напомним, чемпионат мира по хоккею среди игроков до 18 лет пройдёт в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля. В турнире помимо российской сборной участвуют команды Финляндии, Словакии, Чехии, Франции, США, Швеции, Канады, Швейцарии и Белоруссии.