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Пятеро южноуральцев приглашены в сборную России U18 по хоккею
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Пятеро южноуральцев приглашены в сборную России U18 по хоккею 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Воспитанники хоккейных школ Южного Урала вошли в расширенный состав сборной России U18, которая примет участие в юниорском чемпионате мира в Челябинске и Магнитогорске, сообщают в пресс-службе правительства региона со ссылкой на федерацию хоккея России.
В тренировочных сборах с командой участвуют защитники Никита Охотюк («Оттава 67», Оттава) и Богдан Жиляков («Динамо», Санкт-Петербург), а также нападающие Александр Жабреев («Динамо», Санкт-Петербург), Никита Рожков, Павел Дорофеев (оба — «Стальные Лисы», Магнитогорск). 11 апреля сборная прибудет в Челябинск для недельной тренировки перед чемпионатом, а также проведёт два выставочных матча: 14 апреля со сборной Белоруссии, 16 апреля — со сборной Швеции.
Напомним, чемпионат мира по хоккею среди игроков до 18 лет пройдёт в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля. В турнире помимо российской сборной участвуют команды Финляндии, Словакии, Чехии, Франции, США, Швеции, Канады, Швейцарии и Белоруссии.
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