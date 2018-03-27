В Петрозаводске состоится военно-спортивный слет допризывной молодежи

Юным участникам мероприятия «К службе в армии готов!» предстоит пройти строевую и огневую подготовку и другие испытания.

4 апреля в карельской столице пройдет XVI открытый городской военно-спортивный слет допризывной молодежи «К службе в армии готов!». Мероприятие состоится с 10 до 17 часов на Кургане.

Участники в возрасте от 14 до 17 лет будут соревноваться в военно-прикладных видах спорта, конкурсах и эстафетах. В программе — «Строевая подготовка», «Огневая подготовка», «Велодорожка», «Вождение квадроцикла», «Нормы ГТО», «Первая медицинская помощь», «Сборка/разборка АК-74», «Хим.защита» и другие, сообщает пресс-центр мэрии.