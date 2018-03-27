Александр Нестеров: «Боюсь, для зрителей Олимпиады схватки самбистов покажутся слишком жестокими»

Россиянин Александр Нестеров считает, что боевое самбо не войдет в программу Олимпийских игр. Одна из причин — насыщенность Игр другими боевыми искусствами.

— Очень хочется, чтобы боевое самбо вошло в программу вместе с остальными подвидами нашего спорта, — приводят "Известия" слова Нестерова. — Но боюсь, для зрителей Олимпиады наши схватки покажутся слишком жестокими.

— Тем не менее тхэквондо включено в олимпийскую программу…

— У нас гораздо шире арсенал приемов, шире возможности не покалечить, но оставить рассечения, разбитые носы и губы. Для этого на Олимпиаде и так уже есть бокс и тхэквондо. Если добавить к этому боевое самбо — зрители могут не выдержать. (Улыбается.) Скорее всего, классическое самбо попадет в программу МОК. Надеюсь, что боевое тоже к нему присоединится, но есть сложности, о которых я только что сказал.