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Александр Нестеров: «Боюсь, для зрителей Олимпиады схватки самбистов покажутся слишком жестокими»
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Александр Нестеров: «Боюсь, для зрителей Олимпиады схватки самбистов покажутся слишком жестокими» 

Спорт-Экспресс 27 минут назад
Россиянин Александр Нестеров считает, что боевое самбо не войдет в программу Олимпийских игр. Одна из причин — насыщенность Игр другими боевыми искусствами.
— Очень хочется, чтобы боевое самбо вошло в программу вместе с остальными подвидами нашего спорта, — приводят "Известия" слова Нестерова. — Но боюсь, для зрителей Олимпиады наши схватки покажутся слишком жестокими.
— Тем не менее тхэквондо включено в олимпийскую программу…
— У нас гораздо шире арсенал приемов, шире возможности не покалечить, но оставить рассечения, разбитые носы и губы. Для этого на Олимпиаде и так уже есть бокс и тхэквондо. Если добавить к этому боевое самбо — зрители могут не выдержать. (Улыбается.) Скорее всего, классическое самбо попадет в программу МОК. Надеюсь, что боевое тоже к нему присоединится, но есть сложности, о которых я только что сказал.
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