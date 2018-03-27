Швец не исключил перехода в «Зенит» в конце сезона

Напомним, что во время периода дозаявок руководители грозненского и питерского клубов обсуждали трансфер.

«Я пытался не думать об этом, но полностью не получалось отключиться. Конечно, я не думал днями и ночами о «Зените». Мое дело — тренироваться, а вопросами перехода занимаются руководство клуба и мой агент.

Действительно, переговоры шли, но «Ахмат» отказал и сказал, что отпустит меня, если предложение будет, летом.