Ещё
Швец не исключил перехода в «Зенит» в конце сезона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Швец не исключил перехода в «Зенит» в конце сезона 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник «Ахмата» Антон Швец рассказал, что его переход в «Зенит» может состояться по окончании сезона.
Напомним, что во время периода дозаявок руководители грозненского и питерского клубов обсуждали трансфер.
«Я пытался не думать об этом, но полностью не получалось отключиться. Конечно, я не думал днями и ночами о «Зените». Мое дело — тренироваться, а вопросами перехода занимаются руководство клуба и мой агент.
Действительно, переговоры шли, но «Ахмат» отказал и сказал, что отпустит меня, если предложение будет, летом.
Все, что ни делается, — к лучшему. Рад, что остался в «Ахмате», буду дальше играть и доказывать свою состоятельность. Посмотрим, что будет летом», — цитируют Швеца «Известия».
LiveSport.Ru: последние новости
Япония – Украина. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 27 марта Галлас ожидает энерозатратной игры в матче Россия – Франция «Анжи» проиграл в товарищеском матче клубу ПФЛ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России73
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас48
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ1
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Овечкин признан первой звездой НХЛ2
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение