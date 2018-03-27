Южноуральцу грозит тюрьма за гибель двух щенков

Заявление на живодера написала 30-летняя женщина, обнаружившая четырех новорожденных щенков у подъезда одного из многоэтажных домов по улице Энгельса. Двое щенков умерли. Как показало вскрытие, смерть наступила от переохлаждения.

Позже выяснилось, что щенков на улицу выбросил 54-летний местный житель. Принадлежащая мужчине собака породы той-пинчер родила пять щенов. Одного южноуралец он оставил себе, а четырех других выбросил на улицу.

МВД уточнили, что двое спасенных щенков нашли своих хозяев.

Недавно «ФедералПресс» писал, что в Екатеринбурге живодер, который выбросил с балкона щенка, котят и улиток, отправился в колонию на пять лет.

Фото: pxhere.com