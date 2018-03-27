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Южноуральцу грозит тюрьма за гибель двух щенков
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Южноуральцу грозит тюрьма за гибель двух щенков 

РИА «ФедералПресс» 28 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Заявление на живодера написала 30-летняя женщина, обнаружившая четырех новорожденных щенков у подъезда одного из многоэтажных домов по улице Энгельса. Двое щенков умерли. Как показало вскрытие, смерть наступила от переохлаждения.
Позже выяснилось, что щенков на улицу выбросил 54-летний местный житель. Принадлежащая мужчине собака породы той-пинчер родила пять щенов. Одного южноуралец он оставил себе, а четырех других выбросил на улицу.
В МВД уточнили, что двое спасенных щенков нашли своих хозяев.
Недавно «ФедералПресс» писал, что в Екатеринбурге живодер, который выбросил с балкона щенка, котят и улиток, отправился в колонию на пять лет.
Фото: pxhere.com
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