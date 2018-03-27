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Волгоградцев приглашают принять участие в Чемпионате РФ по чтению вслух
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Волгоградцев приглашают принять участие в Чемпионате РФ по чтению вслух 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградскую молодежь в возрасте 14-17 лет приглашают присоединиться к Всероссийскому Чемпионату по чтению вслух для старшеклассников «Страница 18», финал проекта пройдет в библиотеке Горького 24 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в LMmedia group, участники конкурса будут читать вслух на время без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг русской и зарубежной прозы и поэзии. Лейтмотивом чемпионата на этот раз станет творчество выдающегося поэта XX и XXI века Андрея Вознесенского, которому в этом году исполнилось бы 85 лет. В состав жюри войдут педагоги и сотрудники школьных библиотек. Они будут оценивать не только технику чтения молодежи, но и артистизм.
«Подготовиться заранее к мероприятию невозможно: все тексты держатся в секрете, и выбор участников похож на вытягивание экзаменационного билета», — отметили в LMmedia group.
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