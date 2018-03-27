Евгений Ловчев: Онищенко забил французам и сделал кульбит

«БЫЛИ УВЕРЕНЫ — ПРОЙДЕМ ЧИЛИ»

Оба встречи состоялись в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 1974 года. В нашей группе были еще ирландцы. И вот в середине октября 1972 года мы отправились на спаренные матчи. Начали в Париже.

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«Парк де Пренс» не был заполнен до отказа, он это объяснимо — тогда французский футбол не мог похвастаться достижениями. Сборная тоже была не самая выдающаяся. Через несколько лет французы вошли в элиту мирового футбола, когда появилось прекрасное поколение — Платини, Рошто, Жиресс, Тигана.

Из тех, кто потом стали известными футболистами из этого состава, можно выделить полузащитника Анри Мишеля, который впоследствии стал известным тренером, и защитника Мариуса Трезора.

У нашей сборной тогда был контракт с «адидасом». За день до матча к гостинице, в которой мы жили в Париже, подъехал пикап — нем были бутсы, щитки, майки и прочая экипировка от «адидаса». Все игроки тогда хорошо затарились. Естественно, бесплатно, в рамках контракта.

Что касается матча, он прошел с небольшим преимуществом французов. Берета забил во втором тайме. У нас не очень получалась игра в атаке, где фактически был один Блохин . А через четыре дня в Дублине мы выиграли у ирландцев — 2:1.

Ответные матчи прошли только в мае 1973 года. Вначале мы обыграли Ирландию — 1:0. С Францией нас устраивала ничья, потому что французы проиграли в Дублине, а дома сыграли с ирландцами вничью.

Мы долго не могли забить, но ближе к концу матча два наших прекрасных форварда забили по голу: Олег Блохин и Володя Онищенко. Помню, Володя после гола сделал кульбит.

После победы мы были счастливы — верили, что выйдем на чемпионат мира. Пройдем сборную из Южной Америки в стыковых матчах. Но кто же мог предполагать, что в Чили произойдет государственный переворот?

«В ПИТЕРЕ БУДЕТ 1:2»

Перед игрой с Бразилией я говорил, что разгрома с Францией не будет. В спаренных играх вторые матчи наша команда играет лучше. Но за эти дни ситуация изменилась: Франция проиграла у себя Колумбии (2:3). Дешам был вне себя после матча, устроил игрокам хорошую взбучку. В Питер французы приедут злыми, играть будут в полную силу. Накануне чемпионата мира каждый хочет завевать место в составе. Думаю, французы победят, но не крупно — 2:1.

«СБОРНАЯ СССР НЕ МОГЛА ПРОИГРАТЬ ХУНТЕ ПИНОЧЕТА»

«Сборная СССР не могла проиграть хунте Пиночета». Воспоминания Ловчева

В южноамериканской группе первой стала сборная Чили. Стыки назначили на осень 1973 года. Но 11 сентября в Сантьяго произошел государственный переворот. Президент Сальвадор Альенде был свергнут, во главе Чили встал генерал Пиночет.

Альенде был другом Советского Союза. Власть захватила, как ее называли в программе «Время», хунта Пиночета. На стадионе «Националь», где мы должны были играть, военные власти устроили концлагерь.

Тогда у нас зародились сомнения, что матчи могут не состояться. Хотя чилийская сборная уже гастролировала по Европе, проводила товарищеские игры. Мы понимали, что к нам они почти наверняка приедут. Уже потом я узнал, что ФИФА предлагала провести обе встречи на нейтральном поле. Наше руководство почему-то от этого предложения отказалось. Мы, футболисты, ничего об этом не знали. Почти ничего мы не знали и про наших соперников.