На Тургояке пройдет чемпионат по зимнему кайту 

30 марта на Тургояке начнется открытый Чемпионат Челябинской области по зимнему кайту «Крылья». Три дня участники будут кататься по льду озера на лыжах или сноуборде с «воздушным змеем» в руках, движимые порывами ветра. На соревнования съедутся спортсмены со всего Урала, Сибири и Центральной России. Также для желающих проведут мастер-классы по кайтингу.
— Участников ждет выступление кавер-группы XBOX, интерактивные игры, детская программа и аниматоры, квесты, фотозона, а также розыгрыши призов и подарков, — рассказали организаторы.
Участники уже набраны, а для зрителей вход свободный. Присоединиться можно 30 марта на озере Тургояк на базе отеля «Крутики».