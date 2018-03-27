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На Тургояке пройдет чемпионат по зимнему кайту
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На Тургояке пройдет чемпионат по зимнему кайту 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
30 марта на Тургояке начнется открытый Чемпионат Челябинской области по зимнему кайту «Крылья». Три дня участники будут кататься по льду озера на лыжах или сноуборде с «воздушным змеем» в руках, движимые порывами ветра. На соревнования съедутся спортсмены со всего Урала, Сибири и Центральной России. Также для желающих проведут мастер-классы по кайтингу.
— Участников ждет выступление кавер-группы XBOX, интерактивные игры, детская программа и аниматоры, квесты, фотозона, а также розыгрыши призов и подарков, — рассказали организаторы.
Участники уже набраны, а для зрителей вход свободный. Присоединиться можно 30 марта на озере Тургояк на базе отеля «Крутики».
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