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«Салават» не пустит на свою арену маскота и чирлидерш «Трактора»
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«Салават» не пустит на свою арену маскота и чирлидерш «Трактора» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Салават Юлаев» решил не пустить на седьмой матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против «Трактора» маскота и группу поддержки челябинцев, сообщил в своем Твиттере журналист Семен Галькевич. «Трактор» эту информацию подтвердил, подчеркнув, что подобная ситуация никак не регламентируется регламентом КХЛ.
Матч «Салават Юлаев» — «Трактор» состоится 27 марта в 17.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Нечасто с таким сталкиваешься, но да… «Салават Юлаев» почему-то решил не пускать нашего талисмана на «Уфа-Арену», хотя лига талисманов гостевой команды на арене никак не регламентирует https://t.co/XCDlTFRtNE
— ХК «Трактор» (@HCTraktor1947) 27 марта 2018 г.
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