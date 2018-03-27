«Салават» не пустит на свою арену маскота и чирлидерш «Трактора»

«Салават Юлаев» решил не пустить на седьмой матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против «Трактора» маскота и группу поддержки челябинцев, сообщил в своем Твиттере журналист Семен Галькевич . «Трактор» эту информацию подтвердил, подчеркнув, что подобная ситуация никак не регламентируется регламентом КХЛ.

Матч «Салават Юлаев» — «Трактор» состоится 27 марта в 17.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Нечасто с таким сталкиваешься, но да… «Салават Юлаев» почему-то решил не пускать нашего талисмана на «Уфа-Арену», хотя лига талисманов гостевой команды на арене никак не регламентирует https://t.co/XCDlTFRtNE

— ХК «Трактор» (@HCTraktor1947) 27 марта 2018 г.