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В первенстве Самарской области по настольному теннису участвовали победители и призеры всероссийских соревнований
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В первенстве Самарской области по настольному теннису участвовали победители и призеры всероссийских соревнований 

ТРК Губерния 1 час назад
В Самаре прошло первенство области по настольному теннису среди мальчиков и девочек до 13 лет. Более ста участников, среди которых — победители и призеры всероссийских турниров.
Юные теннисисты Иван Романенко и Александр Тюленев как и все участники первенства Самарской области, в паре играют впервые. Но они — фавориты турнира, ведь совсем недавно в своем возрасте стали призерами всероссийского турнира в одиночном разряде, заняв первое и третье место. Спортсмены признаются: парный разряд сложнее. «Там больше тактики надо строить, в личном легче. Еще в личном можно подавать подачи хоть куда, а в парах — только по диагонали», — рассказали спортсмены.
Но даже имея медали всероссийских соревнований, одержать победу на областном первенстве сложно: более ста участников борются за призы. Среди них — лучшие не только в регионе, но и в стране. «В последнем всероссийском турнире выступление показало, что пять мальчиков — в первой десятке. Ни у одной области в нашей стране такого достижения не было, то есть в Самарской области есть завтрашнее, хорошее будущее, мы ожидаем, ребята стараются, тренеры помогают», — подчеркнул тренер по настольному теннису Виктор Ширяев.
То, что юные самарские спортсмены показывают высокие результаты — неудивительно. Их более старшие земляки успешно выступали в сборной России, молодым теннисистам есть к чему стремиться. Вице-президент Федерации настольного тенниса Самарской области Виктор Павленко отметил: «Спортсмены у нас были участниками трех Олимпийских игр, такие как Смирнов, такие как Аня Тихомирова, поэтому планка и уровень нашего настольного тенниса достаточно высокие».
Лучшие теннисисты первенства области отправятся на чемпионат Приволжского федерального округа, который пройдет в Чебоксарах с 13 по 19 апреля.
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