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Волгоградцы пытаются спасти щенка с переломом трех лап
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Волгоградцы пытаются спасти щенка с переломом трех лап 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Зоозащитники просят волгоградцев помочь им в спасении щенка Джима с тремя сломанными лапами, животному необходимо провести операцию.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», волонтеры нашли собаку еле живой вмерзшей в лед. «У щенка перелом двух задних лап и одной передней, переохлаждение и обезвоживание. Еле отогрели, утром повезли на рентген», — рассказывает зоозащитница Юлия Пильщикова. Животное находится в тяжелом состоянии, на 27 марта запланирована операция. Волонтеры отмечают, что для щенка нужны шприцы объемом два и пять миллилитра, лечебный корм Royal Canin Mobility для собак и одноразовые пеленки любого размера.
Все, кто хочет помочь животному, могут обращаться к волонтеру Юлии Пильщиковой по телефону +8 (905) 391-71-01.
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