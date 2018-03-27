Волгоградцы пытаются спасти щенка с переломом трех лап

Зоозащитники просят волгоградцев помочь им в спасении щенка Джима с тремя сломанными лапами, животному необходимо провести операцию.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», волонтеры нашли собаку еле живой вмерзшей в лед. «У щенка перелом двух задних лап и одной передней, переохлаждение и обезвоживание. Еле отогрели, утром повезли на рентген», — рассказывает зоозащитница Юлия Пильщикова. Животное находится в тяжелом состоянии, на 27 марта запланирована операция. Волонтеры отмечают, что для щенка нужны шприцы объемом два и пять миллилитра, лечебный корм Royal Canin Mobility для собак и одноразовые пеленки любого размера.

Все, кто хочет помочь животному, могут обращаться к волонтеру Юлии Пильщиковой по телефону +8 (905) 391-71-01.