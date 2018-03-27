Нина Мозер: «Мне нужно хотя бы полгода для восстановления. Я выработалась»

Тренер российских спортивных пар Нина Мозер приняла решение взять паузу в карьере. По словам специалиста, ей нужно по меньшей мере полгода для физического и психологического выздоровления.

— Чемпионат мира стал вехой в моей карьере, — цитирует «Р-Спорт» Мозер. — Я отхожу от активной тренерской деятельности. Насколько долгим будет этот перерыв, я пока не знаю и пока не готова об этом говорить. Но ближайшие полгода я точно не буду тренером. Своим фигуристам я сказала: ребята, от ваших желаний мое не изменится. Я настолько устала, что больше не могу. Хотя бы полгода мне нужно для восстановления здоровья, психики, энергии. Я выработалась.