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Канчельскис: «Не могу понять, в какой футбол играет сборная России»
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Канчельскис: «Не могу понять, в какой футбол играет сборная России» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от товарищеской встречи с командой Франции.
— Матч с бразильцами не видел, потому что в это время летел на турнир в Сочи. Только про результат 0:3 узнал. Есть ли шансы во встрече в французами? Я всегда говорю, что есть. Просто надо их использовать и играть в свой футбол. Но судя по последним играм, я так вижу, что шансов победить у нас очень мало.
— Какой стратегии следует придерживаться в предстоящем матче?
— Не могу сказать — есть главный тренер, он, наверное, и говорит, как нужно действовать. Я еще после Кубка конфедераций говорил о том, что совсем непонятно, как мы играем. Какая схема и какая тактика? То ли обороняемся, то ли играем в контратаку, играем ли первым или вторым номером — для меня это загадка. Поэтому не могу сказать, как здесь мы будем играть. Что касается матча с французами, то результат тут, конечно, может быть разный. Хотелось бы понять, в какой футбол мы играем, в какой хотим играть. Пока я этого понять не могу. Каким бы ни был результат, самое важное — увидеть рисунок игры.
Матч между сборными России и Франции состоится сегодня, 27 марта, в Санкт-Петербурге.
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