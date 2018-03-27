Канчельскис: «Не могу понять, в какой футбол играет сборная России»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от товарищеской встречи с командой Франции.

— Матч с бразильцами не видел, потому что в это время летел на турнир в Сочи. Только про результат 0:3 узнал. Есть ли шансы во встрече в французами? Я всегда говорю, что есть. Просто надо их использовать и играть в свой футбол. Но судя по последним играм, я так вижу, что шансов победить у нас очень мало.

— Какой стратегии следует придерживаться в предстоящем матче?

— Не могу сказать — есть главный тренер, он, наверное, и говорит, как нужно действовать. Я еще после Кубка конфедераций говорил о том, что совсем непонятно, как мы играем. Какая схема и какая тактика? То ли обороняемся, то ли играем в контратаку, играем ли первым или вторым номером — для меня это загадка. Поэтому не могу сказать, как здесь мы будем играть. Что касается матча с французами, то результат тут, конечно, может быть разный. Хотелось бы понять, в какой футбол мы играем, в какой хотим играть. Пока я этого понять не могу. Каким бы ни был результат, самое важное — увидеть рисунок игры.

Матч между сборными России и Франции состоится сегодня, 27 марта, в Санкт-Петербурге.