Паралимпиец Михаил Слинкин вручил награду клубу черлидинга «Формула Vi»

В Ханты-Мансийске подвели итоги конкурса фотографий, в поддержку паралимпийца Михаила Слинкина . Всего в конкурсе приняло участие 80 работ из десяти муниципалитетов округа.

Как сообщает ugra-news, Центр адаптивного спорта Югры дал старт акции 1 марта, в преддверии Олимпийских игр в Пхенчане. Известно, что спортсмен недавно дебютировал в Южной Корее.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе и поддержать Михаил, югорчане размещали фотографии на своих страницах в соцсетях с надписью: «Миша, Югра с тобой!», поставить хэштег #МишаЮграстобой. После этого участники делали репост сообщения с условиями конкурса и получить максимальное количество лайков.

Так, победительницей стала Юлия Волощук из Ханты-Мансийска, представившая фотографию своих воспитанников — клуба черлидинга «Формула Vi». Девушку и ее подопечных поздравил сам Михаил, вручив клубу памятный диплом и сувениры от Центра адаптивного спорта Югры.

По словам Юлии, получить приз из рук спортсменам черлидерам очень важно и вдвойне приятно.

«Очень приятно, у меня есть такая колоссальная поддержка от наших югорчан. Я смотрел все работы и хочу поблагодарить каждого», — поделился спортсмен.