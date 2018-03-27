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Паралимпиец Михаил Слинкин вручил награду клубу черлидинга «Формула Vi»
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Паралимпиец Михаил Слинкин вручил награду клубу черлидинга «Формула Vi» 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Ханты-Мансийске подвели итоги конкурса фотографий, в поддержку паралимпийца Михаила Слинкина. Всего в конкурсе приняло участие 80 работ из десяти муниципалитетов округа.
Как сообщает ugra-news, Центр адаптивного спорта Югры дал старт акции 1 марта, в преддверии Олимпийских игр в Пхенчане. Известно, что спортсмен недавно дебютировал в Южной Корее.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе и поддержать Михаил, югорчане размещали фотографии на своих страницах в соцсетях с надписью: «Миша, Югра с тобой!», поставить хэштег #МишаЮграстобой. После этого участники делали репост сообщения с условиями конкурса и получить максимальное количество лайков.
Так, победительницей стала Юлия Волощук из Ханты-Мансийска, представившая фотографию своих воспитанников — клуба черлидинга «Формула Vi». Девушку и ее подопечных поздравил сам Михаил, вручив клубу памятный диплом и сувениры от Центра адаптивного спорта Югры.
По словам Юлии, получить приз из рук спортсменам черлидерам очень важно и вдвойне приятно.
«Очень приятно, у меня есть такая колоссальная поддержка от наших югорчан. Я смотрел все работы и хочу поблагодарить каждого», — поделился спортсмен.
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