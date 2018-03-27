Четыре золота завоевал юный нижегородский гимнаст на первенстве ПФО

Четыре золотых медали завоевал 14-летний нижегородский гимнаст Валентин Бесхмельницын на первенстве Приволжского федерального округа среди юниоров.

Как сообщает пресс-служба областного министерства спорта , соревнования проходили с 20 по 25 марта в Пензе.

Бесхмельницын стал сильнейшим в многоборье, вольных упражнениях, перекладине и на кольцах.

Следует отметить, что с 2015 по 2017 годы воспитанник дзержинской школы спортивной гимнастики уже несколько раз становился победителем и призером первенств России.

Напомним, два золота на первенстве России по спортивной гимнастике завоевал дзержинец Валентин Бесхмельницын.