Четыре золота завоевал юный нижегородский гимнаст на первенстве ПФО 

Четыре золотых медали завоевал 14-летний нижегородский гимнаст Валентин Бесхмельницын на первенстве Приволжского федерального округа среди юниоров.
Как сообщает пресс-служба областного министерства спорта, соревнования проходили с 20 по 25 марта в Пензе.
Бесхмельницын стал сильнейшим в многоборье, вольных упражнениях, перекладине и на кольцах.
Следует отметить, что с 2015 по 2017 годы воспитанник дзержинской школы спортивной гимнастики уже несколько раз становился победителем и призером первенств России.
Напомним, два золота на первенстве России по спортивной гимнастике завоевал дзержинец Валентин Бесхмельницын.